ВТБ24 запустил «пилот» нового интернет-банка для малого бизнеса и приглашает протестировать его всех желающих. Система получила функции, позволяющие клиентам воспользоваться дистанционными сервисами с использованием технологии компьютерной лингвистики и машинного обучения.

Как отмечается в пресс-релизе кредитной организации, в обновленном ВТБ24 Бизнес Онлайн пользователям стал доступен быстрый вход: теперь клиентам достаточно ввести логин, пароль и SMS-код.

Отличительными особенностями нового интернет-банка стала работа с любого устройства и упрощенное создание платежей и документов. Минимизация времени клиента на создание платежа достигнута за счет подсказок и автозаполнения данными из открытых источников (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ФНС, портал Госуслуги), а также благодаря подписанию документов с помощью SMS.

В новой версии ВТБ24 Бизнес Онлайн появился и умный помощник с искусственным интеллектом. Он может ответить в чате на любые вопросы клиента, подсказать информацию о тарифах, отправить выписку, реквизиты, принять заявку на подключение дополнительной услуги или просто поговорить с клиентом.

Системно структурировать информацию на одной странице и обеспечить доступ ко всем услугам в один клик удалось благодаря использованию современных систем дизайна и проектирования интерфейсов.

«Проект нового интернет-банка реализован в рекордные сроки — за два месяца. Система предоставит нашим клиентам современный и понятный интерфейс, а также повысит скорость и качество поддержки и консультирования», — отметила руководитель дирекции малого бизнеса ВТБ Надия Черкасова.

Принять участие в пилоте может любой клиент банка. Для этого достаточно оставить заявку через специальную форму на сайте lite.vtb24.ru.

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