Компания USABILITYLAB составила рейтинг мобильных приложений отечественных банков на 2017 год. 15 банковских приложений для смартфонов оценивались по трем критериям: функциональность, удобство интерфейса и доступность для людей с ограниченными возможностями.

Результаты исследований доступности приложения для людей с ограниченными возможностями не влияли на место банка в рейтинге, но включены в подробный отчет, который получает банк.

В пятерку лидеров юзабилити-рейтинга вошли: Тинькофф Банк, Банк ВТБ 24, Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк.

«Юзабилити-рейтинг позволяет увидеть свой продукт глазами пользователей и получить независимую оценку проделанной работе. Приложение Тинькофф Банка было признано лучшим, значит нам удается предугадывать потребности клиентов и предоставлять им востребованные функции в удобном формате. При этом мы не стоим на месте и с радостью прислушаемся к пожеланиям пользователей и экспертов USABILITYLAB, чтобы сделать приложение еще лучше», — отметил вице-президент по развитию мобильных сервисов Тинькофф Банка Максим Евдокимов.

«Наша цель — создать в ближайшее время одно из лучших банковских приложений по набору возможностей, удобству использования и эмоциональному восприятию. Мы хотим, чтобы наши клиенты получали удовольствие и положительные эмоции, решая свои повседневные задачи с помощью приложения «ВТБ24-Онлайн». Результаты рейтинга показывают, что банк двигается в правильном направлении», — прокомментировала результаты исследования начальник управления дистанционного банковского обслуживания ВТБ24 Елена Дегтева.

Основные наблюдения, сделанные во время работы над рейтингом:

— 8 из 15 банков улучшили интерфейс, 7 — полностью поменяли интерфейс. В новых интерфейсах встречаются уже новые проблемы, некоторые не очевидны и часть из них критичны. Даже такое небольшое изменение, как замена иконки, может сыграть злую шутку. Не стоит забывать об устоявшихся и привычных решениях.

— Все банки постоянно дорабатывают интерфейсы, функциональность наращивается ежемесячно. Появляются решения, которые могут изменить пользовательское поведение.

— 79,1% проблем доступности интерфейса для людей с ограниченными возможностями связан с качеством кода. Часть исправлений этих ошибок займет у ИТ-специалиста от 1 до 8 часов. Более экономичным вариантом будет включение требований по доступности в ТЗ.

Вывод: с новыми интерфейсами работают профессионалы, но и им без помощи пользователей и юзабилити-оценки не удается сделать беспроблемный интерфейс. Большая часть ошибок исправляется, однако появляются и новые, а с некоторыми обновленными интерфейсам даже опытным пользователям было сложно справиться.

Юзабилити-рейтинг iOS-приложений банков 2017

Источник: ПЛАС

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