Промсвязьбанк запускает новый сервис для пользователей интернет-банка «PSB-online». Теперь клиенты малого и среднего бизнеса могут автоматически создавать платежные поручения из фотографий и сканов счетов, не тратя время на перепечатку длинных реквизитов. Услуга станет доступна в личном кабинете интернет-банка в течение июня.

Чтобы воспользоваться новой услугой, пользователю нужно войти в личный кабинет «PSB-online» на сайте и загрузить фотографию счета. Система автоматически распознает, извлечет из документа и заполнит до 17 полей, в том числе сумму платежа, КПП плательщика, ИНН получателя, БИК, код ОКАТО и т.д. Также для удобства пользователя на один экран в интернет-банке выводится и скан счета, и само заполненное платежное поручение. Клиенту потребуется только сверить реквизиты и подписать платежный документ.

Для точного и быстрого распознавания Промсвязьбанк использует технологии компании ABBYY. С помощью ABBYY FineReader Engine система предварительно обрабатывает изображения низкого качества. Она исправляет перекосы и шумы, что повышает качество распознавания. Затем ABBYY FlexiCapture извлекает данные из документа и вносит их в нужные поля формы в личном кабинете. Сейчас сервис обрабатывает информацию в 7 распространенных форматах: BMP, PNG, JPEG, JPEG 2000, JPG, TIFF и PDF. Проект реализовала российская ИТ-компания IGS – специализированный интегратор в области корпоративного управления контентом.

«Около 97% наших клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса проводят транзакции через интернет-банк. Мы рады предоставить им сервис, который поможет расплачиваться с контрагентами быстрее и удобнее. Автоматическое распознавание документов позволит облегчить платежный процесс, исключив возможность ошибок ручного ввода», – отметил директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин.

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