Банк для предпринимателей Точка (финансовая группа «Открытие») добавил в мобильное приложение для iOS возможность моментально открыть депозит из мобильного приложения.

«Обычно депозиты для юрлиц сложно оформляются: создается отдельный счет, вручную подписываются договоры. Не так давно банки, работающие с физлицами, начали предлагать онлайн-оформление депозитов. Сейчас очередь дошла до предпринимателей. И это отлично: кто, как не предприниматели, понимают, что деньги должны работать», — комментирует руководитель digital-направления Точки Мария Швецова.

Для открыти депозита клиенту Точки достаточно в мобильном приложении нажать на кнопку «депозит», выбрать срок размещения (овернайт, 45 или 31 — 365 дней) и сумму.

«Например, деньги пришли на счет клиента в пятницу вечером, а другие расчеты у него запланированы на понедельник. Если положить 1 млн рублей на депозит сроком на три дня — с пятницы по понедельник — к утру понедельника у вас накопится 555 рублей, с помощью которых можно компенсировать обслуживание в Точке или побаловать себя чашечкой кофе. Чтобы открыть депозит, не нужно писать в чат или в оффлайне подписывать какие-либо документы. Все происходит автоматически и онлайн», — поясняет Мария Швецова.

На данный момент услуга доступна для iOS-приложения банка. В ближайшее время будет реализована возможность открытия депозитов в мобильном приложении для устройств на операционной системе Android.

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