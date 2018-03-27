Популярный мобильный мессенджер WhatsApp анонсировал запуск функционала оплаты при помощи QR-кодов. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.Ru.

Таким образом пользователи сервиса смогут осуществлять платежи, просто сканируя QR-коды камерой своего смартфона. Новая функция реализована в последней бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.18.93 и доступна для загрузки через Google Play Store.

Чтобы воспользоваться новым способом оплаты, необходимо включить платежную опцию в WhatsApp и перейти в Настройки > Платежи. Далее потребуется прокрутить экран вниз и выбрать вариант «Новый платеж». Здесь появляется пункт «Сканировать QR-код».

Пока новая функция работает только на тех территориях, где была запущена платежная система WhatsApp, например в Индии. С ее помощью пользователи могут отправлять деньги пользователям из списка контактов или даже онлайн-магазинам. Постепенно она будет доступна по всему миру.

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