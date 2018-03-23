400 тысяч клиентов банка ВТБ подключились к сервисам оплаты с помощью смартфона в 2017 году. При этом ежемесячный объем платежей через смартфоны достиг 4,5 млрд рублей. По прогнозам банка, к концу текущего года ежемесячный оборот в рамках мобильных платежных сервисов достигнет 10 млрд рублей.

Напомним, сервис Samsung Pay был запущен Группой ВТБ 29 сентября 2016 г. Apple Pay для карт розничного бизнеса ВТБ заработал с 1 ноября 2016 г. Сервис бесконтактной оплаты покупок на платформе Android Pay стартовал 23 мая 2017 г.

По итогам прошлого года число подключившихся клиентов ВТБ ко всем трем выше перечисленным сервисам мобильных платежей выросло в 10 раз, достигнув 400 тыс. пользователей. На этом фоне ежемесячный объем операций увеличился с 300 млн до 4,5 млрд рублей.

Порядка 40% подключений к сервисам приходятся на Москву и Санкт-Петербург. В основном, клиенты «привязывают» к мобильным платежным приложениям дебетовые карты. Большинство подключенных – мужчины (55%) в возрасте 25-35 лет. Средний чек их транзакций на сегодняшний день составляет 1,3 тыс. рублей.

«Доля безналичных операций с использованием сервисов PAY (Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay — ред.) в нашем банке за год выросла в 10 раз — до 5%. Чаще всего с помощью смартфона наши клиенты совершают покупки в супермаркетах. Если говорить об онлайн-транзакциях, то с большим отрывом лидируют сайты авиакомпаний и сервисы такси, — комментирует старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов ВТБ Андрей Осипов. — По нашим прогнозам, к концу 2018 г. доля клиентов, использующих сервисы PAY, может увеличиться до 10-15%».

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