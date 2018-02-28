«МегаФон» и Mastercard разработали продукт, который позволит абонентам оператора привязать счет мобильного телефона к платежным сервисам Apple Pay или Samsung Pay, а также выпустить виртуальную карту. Об этом стало известно изданию «Коммерсант» от представителей компаний на Mobile World Congress 2018.

Абонент сможет привязать счет своего мобильного телефона к Apple Pay и Samsung Pay в личном кабинете «МегаФона». Лимит платежей со счета одного мобильного телефона составит 100 тыс. рублей в месяц. Лимит обусловлен требованиями российского законодательства и регламентами платежной системы, пояснили в Mastercard.

«Мы создаем прецедент в мировой практике, поскольку решений, когда мобильный счет становится платежным средством напрямую, на рынке нет»,— комментирует директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.

Другой совместный проект c Mastercard позволит абонентам «МегаФона» выпустить виртуальную банковскую карту. Пользователь может выпустить до десяти таких карт на один мобильный счет. Пополнить ее можно простым зачислением средств на счет мобильного телефона.

Напомним также, что физическую банковскую карту Mastercard, привязанную к мобильному счету «МегаФон», оператор представил в августе 2016 года. Их эмитирует банк «Раунд». На сегодняшний день выдано более 1,2 млн таких карт.

Ранее одним из первых небанковских сервисов, подключивших к Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay в России пластиковые и виртуальные карты, стали «Яндекс.Деньги». Как рассказали в пресс-службе компании, сейчас на виртуальные карты приходится около 80% всех бесконтактных платежей картами «Яндекс.Денег» со смартфонов. При этом мобильные платежи с Visa поддерживает также и платежная система QIWI.

Аналогичные продукты с возможностью оплаты со счета абонента готовит и МТС, заявили в пресс-службе компании, отказавшись от подробностей. У оператора есть банковская карта, которая выпускается МТС-банком. В 2017 году банковскую карту на платежной системе Mastercard с возможностью оплаты через Android Pay и Apple Pay выпустил «Вымпелком».

«Мы наблюдаем стабильно растущую заинтересованность клиентов нашей картой — по итогам четвертого квартала выручка по карте «Билайн» увеличилась на 4% по сравнению с третьим кварталом»,— отметили в пресс-службе оператора.

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