Корпорация Google анонсировала запуск платежного сервиса Google Pay. Он объединит в себе возможности мобильных кошельков Google Wallet и Android Pay.

Функционал Google Pay позволяет хранить информацию о платежах в аккаунте Google. Это делает ее доступной и в других продуктах поисковика: в браузере Chrome при оплате интернет-покупок, внутри Android-приложений и обычных магазинах при оплате смартфоном.

Привязав к учетной записи Google банковскую карту, пользователи могут смогут оплачивать с помощью Google Pay проезд в общественном транспорте, просматривать информацию о покупках, а также пользоваться бонусами и персональными предложениями.

Помимо банковского «пластика» в программе могут храниться подарочные карты, а также карты постоянного клиента. «В новом приложении доступны те же возможности, что и в Android Pay, — говорится в официальном блоге Google. — Вы можете быстро оплачивать покупки в обычных и интернет-магазинах, а также пользоваться всеми предложениями вашего банка».

В Google уверяют, что вся платежная информация пользователя надежно защищена: продавцу передаются не реквизиты карты, а номер номер виртуального счета. Мобильное приложение Google Pay уже доступно для установки в магазине приложений Google Play.

По материалам Вести.Ru

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