С сегодняшнего дня клиенты Банка Хоум Кредит получили возможность пользоваться мобильным платежным сервисом Samsung Pay. Он работает везде, где можно оплатить покупку обычной банковской картой бесконтактным платежом или по магнитной полосе, отмечается в пресс-релизе кредитной организации.

К Samsung Pay можно привязать любые действующие карты Банка Хоум Кредит (кредитные, дебетовые, виртуальные, карты моментальной выдачи). Карты сохранят все свои функции и будут работать так же, как обычные пластиковые карты. Например, при оплате картами с программой лояльности «Польза» через Samsung Pay клиенты по-прежнему будут получать кэшбек баллами за любую покупку.

«Оплачивать покупки с помощью мобильного телефона просто, удобно и безопасно. Клиент всегда может заплатить за покупку, даже если забудет дома кошелек или банковские карты. И при этом сохранит все преимущества оплаты картой — например, бонусы от программы лояльности», —комментирует директор по цифровому бизнесу Банка Хоум Кредит Михаил Балабанов.

На данный момент сервис Samsung Pay поддерживается на смартфонах Samsung модельного ряда Galaxy, а также на умных часах Samsung Gear.

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