В популярном мобильном мессенджере WhatsApp появился функционал денежных переводов между пользователями. Пока сервис работает в тестовом режиме, а в следующем месяце должен быть расширен.

Первой страной, где заработают p2p-переводы через WhatsApp станет Индия. Около 1% пользователей мессенджера из этой страны получат доступ к платежному сервису. Соответствующее соглашение соцсеть Facebook (владеет WhatsApp — Прим.Ред.) заключила с Национальным Банком Индии.

К слову, о том, что Facebook ведет переговоры по вопросу запуска в WhatsApp функции p2p-переводов с Индией было известно еще в апреле прошлого года. И это неслучайно: WhatsApp является самым популярным мессенджером в Индии.

В основе новой системы переводов — интерфейс Unified Payments Interface (UPI). С его помощью можно будет осуществлять бесплатные денежные переводы между банковскими счетами. Изначально это будут платежи между физлицами, однако разработчики обещают расширить систему и до бизнес-версии.

Не исключено, что в перспективе WhatsApp также может создать на базе системы денежных переводов полноценную платежную систему. Именно она реально поможет мессенджеру с монетизацией.

По материалам Hi-Tech Mail.Ru и Лайкни

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