Банк «Открытие» стал одним из первых российских банков, предложивших своим клиентам платежный сервис Samsung Pay на базе карт «Мир».

Как отмечается в пресс-релизе кредитной организации, Samsung Pay принимается везде, где можно оплатить покупку картой «Мир», при этом не имеет значения, какой именно терминал установлен в торговой точке.

Главное преимущество Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication) сервис поддерживает собственную технологию Samsung MST (Magnetic Secure Transmission). Поэтому сервис совместим с большинством платежных терминалов, где принимаются банковские карты только по контактному чипу и магнитной полосе.

Напомним также, что вместо номера карты Samsung Pay используется специальный цифровой код — токен. Для каждой покупки требуется авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду. Специальная встроенная система безопасности устройства Samsung KNOX обеспечивает защиту данных Samsung Pay, независимо от операционной системы.

«НСПК активно развивает эквайринговую сеть с поддержкой бесконтактного «Мира», но благодаря технологии MST уже сейчас с помощью телефона Samsung можно оплатить свои покупки практически в любой точке, — отметил начальник управления по развитию дебетовых продуктов банка «Открытие» Дмитрий Лепехин. — Мы рады быть одним из первых банков, которые реализовали данную технологию. На сегодняшний день у нас выпущено свыше 300 тысяч карт «Мир», и мы рассчитываем, что запуск Samsung Pay позволит значительно увеличить использование карты нашими клиентами».

Ранее в этому году данный функционал стал доступен держателям карт Visa и MasterCard банка «Открытие».

(Всего прочитано 18 раз, из них 1 посещений сегодня)