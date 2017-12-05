С сегодняшнего дня держатели карт Банка Хоум Кредит могут воспользоваться платежным сервисом Apple Pay. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

К Apple Pay достаточно привязать любые действующие карты Банка Хоум Кредит: кредитные, дебетовые, виртуальные или карты моментальной выдачи. Карты, привязанные к Apple Pay, сохранят все свои функции. Например, за транзакции по картам с программой лояльности «Польза» клиенты по-прежнему будут получать кэшбек баллами за любую покупку.

Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через мобильное приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Добавляя кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учёеной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «безопасный Элемент» мобильного устройства клиента. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

«Главный плюс оплаты мобильным устройством — удобство и безопасность. Клиенту не нужно искать карту в кошельке или кардхолдере. А учитывая, что растет количество точек, принимающих к оплате Apple Pay, объем транзакций через мобильные устройства будет только увеличиваться», — отметил директор по цифровому бизнесу Банка Хоум Кредит Михаил Балабанов.

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