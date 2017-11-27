Торговый дом ГУМ подключает сервис мобильных платежей Alipay. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Alibaba Group, в состав которой входит платежный сервис. Эквайринговым обслуживанием проекта займется банк «Русский стандарт».

Первоначально платежи начнут принимать в «Гастрономе №1», магазинах MaxMara, Articoli, Sublime by Bosco, «Императорский фарфор», «Фарфор и хрусталь».

Особый приоритет туристы из Китая отдают покупкам люксовых товаров, и ГУМ для большинства из них — обязательный пункт в программе шопинга, подчеркивают в Alipay.

«В прошлом году Россию посетили около 1,5 млн туристов из Китая, и с учетом популярности направления мы видим огромный потенциал для роста»,— отметил директор по развитию бизнеса Alipay в России и СНГ Богдан Задорожный.

Напомним также, что в июле, Alipay договорилась об эквайринговом обслуживании с ВТБ во всей POS-терминальной сети банка, насчитывающей 120 тыс. устройств. В Китае у сервиса, по собственным данным, более 520 млн активных клиентов.

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