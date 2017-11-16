Клиенты «Почта банка» получили возможность пользоваться преимуществами бесконтактной оплаты услуг с помощью смартфона на базе операционной системы Android. Проект реализован при поддержке процессинговой компании «МультиКарта».

Добавить дебетовую, кредитную или виртуальную карту Visa «Почта Банка» в приложение Android Pay могут пользователи телефонов, поддерживающих бесконтактный модуль NFC и операционную систему Android версии 4.4 и выше. Для этого достаточно отсканировать карту с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные, а также указать код, полученный в SMS-сообщении от банка.

«Мы продолжаем развивать линейку доступных клиентам банка бесконтактных платежных инструментов. Телефоны на Android являются одними из самых популярных в мире, а сервис Android Pay обладает максимальным охватом аудитории по сравнению с другими аналогами. Мы ожидаем, что он станет наиболее распространённым инструментом бесконтактной оплаты среди клиентов «Почта Банка». Совершать покупки с Android Pay можно во всех терминалах, оснащенных модулем NFC», — отметила вице-президент «Почта Банка» Анастасия Масленникова.

Оплачивать покупки с Android Pay можно как в онлайн-, так и в офлайн-магазинах. Для этого не обязательно открывать приложение – достаточно активировать экран смартфона и поднести его к терминалу. При оплате с помощью Android Pay используется особый виртуальный номер карты, что позволяет избежать компрометации данных банковской карты клиента.

Платежи на небольшие суммы не требуют дополнительного подтверждения. Для совершения операции на сумму свыше 1 тысячи рублей необходимо подтверждение по отпечатку пальца или PIN-коду. Оптимальный для себя способ клиент выбирает самостоятельно в процессе привязки карты или в настройках телефона.

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