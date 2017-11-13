Райффайзенбанк запустил новое мобильное приложение Райффайзен-Онлайн для смартфонов на платформе iOS и Android. Райффайзен-Онлайн сменило предыдущее приложение Р-Коннект. В новой версии полностью переработан интерфейс, реализовано совместное семейное использование продуктов и выведены счета индивидуальных предпринимателей.

«В прошлом году мы изменили нашу стратегию развития онлайн-банкинга и больше не будем разделять мобильную и веб-версии. Наша задача — полностью синхронизировать приложение и интернет-банк. В новом мобильном приложении пользователям доступны все наши последние новинки из интернет-банка, например, доступ для держателей дополнительных карт, в том числе не клиентов банка, счета ИП для пользователей, которые одновременно и клиенты-физлица, и клиенты-ИП. В ближайшее время появится возможность использовать свои продукты совместно с семьей, родственниками или друзьями», — комментирует руководитель отдела электронного бизнеса Райффайзенбанка Наталия Масарская.

Как и в предыдущей версии приложения, Райффайзен-Онлайн сохранит все возможности по управлению финансами, включая дистанционное управление накопительными счетами и вкладами, текущими счетами и кредитами, а также возможность совершать весь перечень платежных операций.

При этом были полностью переработаны интерфейс и архитектура мобильного приложения. Теперь на главном экране пользователь может совершить все самые востребованные операции: пополнить счета, сделать переводы (в том числе, с карт других банков, распознав номер карты не только по фото, но и по NFC), оплатить услуги или поменять валюту. Кроме того, посмотреть единую историю операций по всем продуктам и воспользоваться шаблонами операций. На главном же экране клиент может настроить отображение или скрытие совокупного баланса по всем своим счетам.

Для удобного доступа к полному списку продуктов клиента разработчики создали отдельную продуктовую «шторку», работающую по принципу центра управления. Она доступна на главном экране. Одним движением пользователь может поднять ее и одновременно увидеть все продукты, остатки по ним, посмотреть выписку, а также совершить основные операции по конкретному продукту. Приложение подстраивается под пользователя: если у клиента только один продукт, «шторка» отображаться не будет.

Уже в ближайшее время в приложение обещают добавить возможность совершения активных операций по счетам индивидуальных предпринимателей — переводы между своими счетами, а также контрагентам и в бюджет. Сейчас пользователи могут видеть остаток по счету, формировать выписку, отправлять и сохранять реквизиты счета.

Также в рамках совместного семейного использования счетов клиенты вскоре смогут совершать активные операции по ним: вместе оплачивать ипотеку или потребительский кредит, делать переводы со счетов или вкладов, создавать общие накопительные цели, а также делать единый анализ трат по нескольким картам.

Приложение уже адаптировано под iPhone X. Старая версия мобильного банка будет работать до конца этого года, чтобы у всех клиентов была возможность в комфортном режиме перейти на новый продукт.

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