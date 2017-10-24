Россия обогнала европейские страны по количеству подключенных к системе Apple Pay банков и платежных сервисов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на официальный сайт корпорации Apple.

На сегодняшний день в нашей стране к Apple Pay можно привязать карты 39 банков, а также карты «Кукуруза», «Билайн» и платежной системы «Яндекс.Деньги».

Что касается всей Европы, то, без учета России, расплачиваться бесконтактным способом через Apple Pay здесь могут держатели карт 48 банков. Лидирует Великобритания, где подключить Apple Pay могут клиенты 29 банков. Второе место делят Ирландия, Италия и Франция – в каждой из этих стран Apple Pay доступна клиентам 6 банков

Напомним, что в РФ сервис Apple Pay был запущен 4 октября 2016 года в партнерстве со Сбербанком и MasterCard. Чаще всего наши сограждане пользуются Apple Pay для оплаты небольших ситуативных покупок по пути на работу или учебу.

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