Группа компаний «МОБИ.Деньги» объявила о получении статуса официального партнера платежной системы Аlipay в России.

Партнерство позволит российским торгово-розничным предприятиям без дополнительных затрат на оборудование принимать платежи за товары и услуги, осуществляемые с помощью мобильного приложения Alipay, на базе стандартного кассового оборудования и технологического решения «МОБИ.Деньги».

В частности, прием оплат с использованием платежного приложения Alipay расширяет возможности обслуживания туристического потока из Китая на российском рынке. Ежегодно Россию посещают более 2 миллионов китайских граждан. В среднем китайские туристы тратят в нашей стране около $500 долларов в день, при этом более 70% из них являются активными пользователями мобильного приложения Alipay.

Alipay является крупнейшей платежной системой в Китае и одной из крупнейших в мире. Рост популярности этой платежной системы обеспечил формирование уникальных платежных решений, основанных на сочетании платежного сервиса и рекламной платформы в рамках единого мобильного приложения.

По мнению директора по развитию бизнеса Alipay и Ant Financial в России и СНГ Богдана Задорожного, партнерство Alipay и «МОБИ.Деньги» позволит обеспечить быструю дистрибуцию нашего продукта в российские торгово-сервисные предприятия, и позволят им оценить фантастические возможности работы по принципу online-to-offline, который давно стал реальностью в Китае.

«Партнерство с Alipay является одним из наших проектов, в рамках стратегии, направленной на построение эффективных платежных сценариев, учитывающих интересы любого торгово-сервисного предприятия, как в органичной для нас сфере онлайн сервисов, так и в традиционном ритейле», — отметил директор по развитию Группы «МОБИ.Деньги» Кирилл Сурский.

Компания МОБИ.Деньги является портфельной компанией Фонда под управлением АО «ВТБ Капитал Управление активами». Это один из крупнейших игроков на российском рынке мобильных платежей, в настоящий момент реализует программу, направленную на формирование эффективных платежных сценариев для торгово-розничных предприятий, ведущих свою деятельность как в сетевом пространстве, так и сочетающих в своей деятельности сетевое взаимодействие с клиентом с механизмами традиционного ритейла (omnichannel).

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