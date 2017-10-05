Разработчик и интегратор платежных решений Assist объявил о поддержке платежного сервиса Samsung Pay для оплаты покупок в интернете.

Российские владельцы совместимых смартфонов Samsung Galaxy теперь смогут оплачивать покупки онлайн на сайтах интернет магазинов, подтвердив платеж отпечатком пальца или PIN-кодом. Оплата при помощи Samsung Pay будет доступна на веб-сайтах онлайн-компаний (партнеров Assist) в любом браузере как с ПК, так и с любого мобильного устройства.

Как уточняется в пресс-релизе Assist, вводить данные банковской карты для совершения платежа через Samsung Pay не нужно. Достаточно выбрать Samsung Pay в качестве способа оплаты, нажать на кнопку «Оплатить Samsung Pay» и указать свою учетную запись Samsung Account. После этого на совместимый с сервисом смартфон придет запрос платежа. Пользователю необходимо будет выбрать привязанную банковскую карту и подтвердить платеж с помощью отпечатка пальца или пин-кода.

Во время совершения транзакции вместо номера карты используется токен – цифровой код, созданный случайным образом и известный только платежной системе и банку-эмитенту. Таким образом персональные данные покупателя остаются в безопасности.

«Количество онлайн-платежей с мобильных устройств неуклонно растет, и это прямым образом влияет на появление новых платежных инструментов, более удобных для пользователей смартфонов. Покупатель хочет минимизировать количество времени и усилий на совершение платежа, поэтому возможность оплатить товар или услугу в одно касание будет набирать все большую популярность. Assist стремится в числе первых внедрять новые платежные технологии», – комментирует руководитель отдела по работе с клиентами группы компаний Assist Диана Полехина.

Для подключения платежного сервиса Samsung Pay на своем сайте, клиентам Assist необходимо отправить заявку в отдел клиентской поддержки.

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