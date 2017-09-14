22 сентября компания Samsung запланировала запуск своего сервиса мобильных платежей в Южно-Африканской Республике. В тот же день в этой стране начнут продавать и флагманский смартфон Galaxy Note 8, который, естественно, будет оснащен поддержкой Samsung Pay.

Информации о том, какие именно местные банки будут работать с Samsung Pay пока нет. Единственное, что достоверно известно — взаимодействие с популярным мобильным платежным сервисом обеспечит платформа PayPal.

Привязав PayPal-аккаунт к Samsung Pay, граждане ЮАР смогут расплачиваться электронной наличностью со своего кошелька практически в любом магазине. В качестве бонуса таким клиентам будет причитаться и вознаграждение за каждый платеж.

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