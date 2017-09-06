С сентября держатели банковских карт Visa Банка «Санкт-Петербург» получили возможность оплачивать покупки в одно касание с мобильных устройств при помощи платежного сервиса Samsung Pay. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«Сервис Samsung Pay, как один из самых востребованных платежных инструментов, предоставляет возможность держателям наших карт совершать свои безналичные платежи еще удобнее. В ближайшее время мы планируем подключение аналогичных сервисов по картам Visa и к другим электронным кошелькам», — отметила зампред Правления Банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

Напомним, главная особенность Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC, сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по NFC, но и с платежными терминалами, где принимаются банковские карты с контактным чипом или магнитной полосой.

Чтобы произвести оплату через Samsung Pay, пользователям нужно лишь прикоснуться к экрану смартфона Samsung Galaxy для выбора карты и авторизоваться с помощью отпечатка пальца для осуществления покупки. Во время совершения транзакции вместо номера карты используется специальное цифровое значение — токен, формируемое случайным образом платежной системой в момент активации карты в приложении.

Samsung Electronics не взимает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.

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