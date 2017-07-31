Аудитория активных пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» превысила аудиторию веб-версии интернет-банкинга. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Для сравнения, за год аудитория приложения выросла на 66% до 26,5 млн пользователей, тогда как для веб-версии этот показатель закрепился на уровне 25,2 млн (рост составил 6%).

«В приложении «Сбербанк Онлайн» клиенты чаще совершают «быстрые» действия – P2P-переводы, платежи за сотовый, заходят посмотреть баланс. В то же время некоторые операции многим по-прежнему удобнее совершать с компьютера. Мы видим, что аудитория приложения активно растет, при этом веб-версия остается важным инструментом для наших клиентов», — отметил руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка Святослав Островский.

Аудитория активных пользователей приложения и веб-версии «Сбербанк Онлайн» составляет 41,2 млн. человек. Доля активных пользователей мобильного приложения среди этой аудитории за год выросла с 49% до 64%.

За год приложение «Сбербанк Онлайн» дополнилось новыми функциями, в том числе подключением карт к платежным системам Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay и персональными советами в разделе «Мой помощник». Кроме того, «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь совместимо с функцией VoiceOver: частично или полностью незрячим пользователям iPhone доступны все возможности Сбербанк Онлайн.

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