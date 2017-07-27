В первом полугодии 2017 года Банк «Санкт-Петербург» нарастил долю бесконтактных транзакций до уровня 33%. Основным драйвером роста стали платежные сервисы Apple Pay и Samsung Pay. До запуска сервисов этот показатель был на уровне 7-10%, отмечается в пресс-релизе кредитной организации.

«Наша стратегическая цель – значительный рост транзакционной активности карточного портфеля, и одним из драйверов достижения цели являются инновационные платежные сервисы. Запуская Apple Pay и Samsung Pay одними из первых в России, мы четко понимали, на какой результат сможем рассчитывать, и сегодня отмечаем, что приняли правильное решение», — комментирует начальник Управления банковских карт и транзакционного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Екатерина Звонова.

По данным на конец июня 2017 года токены Apple Pay и Samsung Pay составляют 5,5% от общего объема портфеля карт «Сантк-Петербурга». В ближайшие три года банк планирует достичь показателя в 15%.

Клиенты кредитной оргаизации, использующие Apple Pay или Samsung Pay, совершают на 5-7 транзакций больше, чем до токенизации или клиенты, не использующие такие сервисы вовсе. В первые месяцы использования чаще всего совершаются мелкие покупки. С развитием платежного опыта и доверия клиента к сервису сумма возрастает за счет более существенных покупок в гипермаркетах, магазинах бытовой техники и даже автосалонах. Сейчас средний чек составляет 850 рублей.

В 2018 году банк «Санкт-Петербург» планирует развивать направление «Mobile Payments» и внедрить как минимум еще один платежный инструмент.

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