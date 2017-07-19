Держатели банковской карты «Мегафон» отныне могут оплачивать покупки при помощи сервиса Apple Pay. Имеющуюся карту достаточно добавить в мобильное приложение Wallet от Apple после чего устройства iPhone 6 и более новые модели превращаются в платежный инструмент.

Уникальность банковской карты «Мегафона» в том, что счет мобильного телефона и банковской карты едины. При оплате через Apple Pay деньги будут списываться со счета мобильного телефона.

При добавлении банковской карты в Apple Pay, номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» мобильного устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

«Благодаря возможностям Apple Pay мы делаем банковскую карту «Мегафона», а вместе с ней и счет телефона, удобным и безопасным средством оплаты товаров и услуг. При запуске карты мы обещали эту функциональность реализовать, и сделали это. Но мы не планируем на этом останавливаться и будем активно развивать продукт. В ближайшее время пользователей карты ждут дополнительные технологические новации и уникальные преимущества, которые откроют перед нашими абонентами новые возможности», — отметил директор по новым бизнесам и партнерствам «Мегафона» Ян Кухальский.

Партнером «Мегафона» по проекту и эмитентом банковских карт является банк «Раунд». Абоненты «Мегафона» также могут пополнять счет мобильного телефона при помощи Apple Pay.

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