Клиентам Промсвязьбанка (ПСБ), держателям карт Mastercard, стала доступна бесконтактная технология мгновенной оплаты Apple Pay.

«Подключение Apple Pay – один из самых долгожданных запусков для наших клиентов. Уверены, что сервис будет востребован, и прогнозируем активное использование услуги у держателей карт ПСБ. Совершить покупку в одно касание во время утренней пробежки, поездки в такси или в интернете без ввода десятка цифр и проверочных кодов уже стало нормой. Технология Apple Pay учитывает динамичный ритм жизни и различные ситуации платежей, а банк выстраивает еще более гибкие и доверительные отношения с клиентами», – отметил вице-президент Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас.

Напомним, при добавлении дебетовой или кредитной карты в мобильное приложение Apple Pay ее номер не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и хранится на смартфоне пользователя. Каждая транзакция авторизуется благодаря одноразовому секретному коду.

Apple Pay легок в установке и настройке. При этом клиенты ПСБ продолжат получать преимущества и бонусы по своим кредитным и дебетовым картам. Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно смартфоном iPhone 6 и более новыми моделями, а также iPhone SE и Apple Watch. Также Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах одним касанием пальца к Touch ID.

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