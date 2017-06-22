Клиенты Альфа-Банка — держатели карт Mastercard — отныне могут вносить и снимать наличные через банкоматы с помощью смартфона. Для этого им необходимо привязать свою банковскую карту к любому из мобильных сервисов бесконтактной оплаты: Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, клиенту достаточно поднести к банкомату мобильный телефон (или умные часы) с соответствующим запущенным мобильным приложением, в которое уже загружены данные банковской карты Mastercard от Альфа-Банка.

В случае если в приложение загружено несколько карт, деньги будут сняты или зачислены на карту, настроенную по умолчанию.

Первая тестовая операция по снятию/внесению наличных средств при помощи смартфона прошла в начале мая. В ближайшее время технология будет доступна на банкоматах Альфа-Банка для всех пользователей — как для клиентов, так и не клиентов. Карты других платежных систем заработают до конца этого года.

На данный момент Альфа-Банк оборудовал новым функционалом 300 ATM-устройств по всей России/ До конца года их число планируетс увеличить до 700, а также ввести в эксплуатацию еще 400 новых устройств.

Технологическую поддержку проекта обеспечила компания БПЦ Банковские Технологии.

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