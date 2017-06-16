Компания Meizu представила собственный сервис для осуществления бесконтактных платежей с мобильных устройств.

Предрелизный запуск Meizu Pay состоится в Китае 21 июня и продлится ровно месяц. В дальнейшем сервис может появится на значимых для Meizu рынках. В число последних традиционно входит и Россия.

Опробовать новую платежную систему смогут добровольцы по предварительной записи. Двадцатка самых лучших бета-тестировщиков получит призы от компании. При этом, согласно официальным данным, изначально поддержку Meizu Pay получат только модели смартфонов Meizu Pro 5 и Pro 6 Plus.

В случае успешных результатов пилотного испытания Meizu пообещал установить свой платежный сервис на все смартфоны бренда с поддержкой NFC. Дальше — больше: составить конкуренцию Apple Pay и Samsung Pay на международном уровне.

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