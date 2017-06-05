Банк ВТБ24 и процессинговая компания «МультиКарта» обеспечили эквайринг по продаже железнодорожных билетов в мобильном приложении от РЖД с помощью платежного сервиса Apple Pay. Как ожидается, до конца года новой услугой воспользуются более 500 тысяч клиентов.

С помощью бесплатного мобильного приложения «РЖД Пассажирам» для устройств на платформе iOS можно купить билеты на поезда дальнего следования. Комиссия за покупку билета не взимается. Также клиентам предоставлена возможность приобрести билеты за бонусные баллы, отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты, хранить свои электронные билеты.

Пользователям «РЖД Пассажирам» доступны и такие опции, как навигация внутри зданий вокзалов (в настоящий момент доступно на девяти московских вокзалах), показ объявлений об изменении расписания поездов. Приложение является бесплатным.

«Мы видим, что число клиентов, активно использующих смартфоны для оплаты товаров и услуг, постоянно растет. По нашим прогнозам, до конца 2017 года приложение установят не менее полумиллиона пользователей», — комментирует директор департамента эквайринга ВТБ24 Алексей Киричек.

«Возможность совершать платежи с помощью Apple Pay в мобильном приложении сделает процесс приобретения билетов еще более оперативным и удобным. Кроме того, внедрение инновационных платежных сервисов говорит о высокой технологичности компании РЖД», — прокомментировал гендиректор компании «МультиКарта Кирилл Свириденко.

Напомним также, что оплата с помощью технологии Apple Pay доступна и на сайте ОАО РЖД.

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