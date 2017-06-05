Компания LG Electronics анонсировала запуск работы собственного сервиса мобильных платежей LG Pay. Первоначально услуга стала доступна пользователям в Южной Корее, сообщает The Korea Herald.

Интересно отметить, что бесконтактный платежный сервис от LG взял на вооружение главное конкурентное преимущество Samsung Pay. Речь идет о возможности оплаты покупок касанием смартфона на обычных банковских POS-терминалах за счет использования технологии MCT (Magnetic Communication Technology).

В LG Electronics заявляют, что на данный момент новый сервис поддерживает банковские карты четырех южнокорейских кредитных организаций: Shinhan, KB, BC и Lotte. К сентябрю корпорация планирует задействовать в проекте и остальные банки страны.

На сегодняшний день программное обновление позволяет добавить поддержку LG Pay пока только в смартфоны LG G6. Дальше — больше, обещает производитель, но при этом не уточняет конкретные модели смартфонов. Также неизвестно, когда LG Pay начнет международную экспансию.

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