Яндекс.Деньги запустили летний кэшбэк за бесконтактные платежи
Платежный сервис «Яндекс.Деньги» объявил о запуске новой акции для владельцев смартфонов с поддержкой технологии NFC.
До 31 августа 2017 года компания вернет 5% от платежей, осуществляемых при помощи сервиса Apple Pay или через мобильное приложение Яндекс.Денег для Android.
В зачет пойдут расходы на такие категории, как поездки (в метро, такси, общественном транспорте), билеты (в кино или на самолет), авто (АЗС и аренда автомобилей) и общепит (кафе, рестораны, фастфуд).
Чтобы сработал кэшбэк пользователю Яндекс.Денег достаточно активировать оплату через Apple Pay (для iOS-устройств) или бесконтактные платежи для Android (для андроидофонов с NFC), согласно инструкции платежного сервиса. Далее останется просто следить за балансом Яндекс-Кошелька.
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