Российская розничная сеть электроники и бытовой техники «М.Видео» объявила о двукратном росте бесконтактных платежей за счет запуска мобильных технологий Samsung Pay и Apple Pay. С сегодняшнего во всей сети «М.Видео» стал доступен и сервис Android Pay.

По данным «М.Видео», доля безналичных платежей в этой розничной сети ежегодно растет примерно на 5%. В рамках этой категории наиболее активный рост демонстрирует оплата покупок бесконтактным способом: с помощью банковских карт и мобильных устройств с Samsung Pay и Apple Pay. За последний год бесконтактные платежи выросли вдвое, сегодня на них приходится порядка 13% от общего объема безналичных форм оплаты в «М.Видео».

«Ежегодно клиенты «М.Видео» совершают более 30 миллионов транзакций. Как лидер рынка мы развиваем все современные безопасные инструменты оплаты – от электронных денег до инвойсинга. Сегодня именно смартфоны являются драйвером безналичных платежей, – отметил директор по операционному маркетингу «М.Видео» Антон Володькин. – В России только в 2016 году было продано более пяти миллионов смартфонов c NFC-чипом, подходящих для работы с Android Pay, и запуск этого платежного инструмента в «М.Видео» делает покупки более оперативными и приятными».

На сегодняшний день в сети «М.Видео» расплатиться с помощью смартфона можно в любом из 399 магазинов по всей России. По данным Google, поддержка технологии радиосвязи ближнего действия (NFC — Прим.Ред.) в России будет доступна во всех терминалах к 2020 году.

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