Мобильный платежный сервис Samsung Pay с сегодняшнего дня стал доступен держателям карт Mastercard РосЕвроБанка. Доступ к сервису бесконтактной оплаты от Samsung получат все клиенты банка, у которых есть совместимые с Samsung Pay смартфоны серии Galaxy и устройства Gear S3.

«Рад объявить о запуске сервиса Samsung Pay. Теперь бесконтактные платежи с помощью телефона доступны всем держателям карт Mastercard РосЕвроБанка. Это безопасный и удобный способ оплаты, который, безусловно, понравится нашим клиентам», — отметил управляющий директор по работе с розничным бизнесом дирекции Цифрового Банка РосЕвроБанка Артем Гребнев.

По словам руководителя Samsung Mobile в России Аркадия Графа, к Samsung Pay присоединяются самые передовые и активные банки – «те, кто понимают, каким будет завтрашний день финансовых услуг».

C 11 апреля 2017 года совершать покупки с помощью сервиса Samsung Pay получили владельцы умных часов Samsung Gear S3 classic и Gear S3 frontier. Благодаря технологии Samsung MST они могут проводить оплату не только на NFC терминалах, но и там, где бесконтактные карты не поддерживаются. Чтобы воспользоваться сервисом, пользователям нужно нажать и удерживать кнопку «НАЗАД» на корпусе Gear S3, выбрать карту поворотом безеля и нажать «Оплатить».

Samsung Pay поддерживается на следующих устройствах Samsung: Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), а также Gear S3 classic | frontier.

Добавим, что Samsung Electronics не взимает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.

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