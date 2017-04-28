Корпорация Apple обсуждает с партнерами возможность создания собственного сервиса, который позволит осуществлять денежные операции с помощью ее мобильных устройств. Об этом сообщил сетевой ресурс Recode.

По сведениям источников Recode, представители Apple недавно провели консультации с финансовыми компания. Главной темой была возможность создания сервиса, который, в частности, мог бы составить конкуренцию мобильному приложению Venmo от PayPal.

При этом Apple нацеливается на создание сервиса, позволяющего владельцами смартфонов iPhone переводить средства друг другу. О его запуске, по словам одного из источников, могут объявить уже в этом году. Точная дата еще не определена.

Как отмечается в публикации, в 2015 году Apple также проводила консультации с банками о разработке такого приложения, однако тогда компания так и не представила подобный продукт. Recode подчеркивает, что конкуренция на этом рынке в США высокая, а большая часть мобильных платежных сервисов является убыточными для компаний-владельцев.

В Apple по-традиции не комментируют никакую информацию до официального релиза.

Источник: ТАСС

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