Более 1 млрд рублей потратили клиенты Тинькофф Банка в марте 2017 года на оплату покупок бесконтактным способом при помощи своих мобильных телефонов. В исследовании учитывались все покупки, совершенные бесконтактным способом с помощью телефона через сервисы Apple Pay и Samsung Pay. Об этом сообщают аналитики кредитной организации.

«В 2015 году Тинькофф Банк стал первым в России банком, который сертифицировал и запустил решение для бесконтактной оплаты телефоном в магазинах с использованием мобильного банка. В прошлом году стал одним из двух банков, кто запустил сервисы Apple Pay и Samsung Pay для Mastercard и Visa. А сейчас мы видим стремительный рост популярности бесконтактного способа оплаты телефоном, клиенты все чаще им пользуются для совершения ежедневных покупок», — комментирует директор платежных систем Тинькофф Банка Анатолий Макешин.

По данным Тинькофф Банка, ежемесячно клиенты финорганизации совершают в среднем на 25% больше покупок c помощью телефона, чем в предыдущем месяце. В марте 2017 года число таких операций превысило 1 млн. На этом фоне наблюдается тенденция к снижению среднего чека: в конце 2016 года по покупкам бесконтактным способом он составлял около 1 000 рублей, сейчас — снизился до 900 рублей.

В 98% случаев клиенты Тинькофф Банка бесконтактным способом оплачивают покупки на территории России. В числе наиболее популярных категорий по оплатам — супермаркеты, развлечения, дом/ремонт, а также одежда/обувь. На них приходится более 75% от всех покупок бесконтактным способом.

Напомним, в конце 2015 года Тинькофф Банк и Mastercard запустили сервис, позволяющий клиентам банка — владельцам андроидофонов — оплачивать покупки бесконтактным способом с помощью своего смартфона. Таже Тинькофф Банк стал первым в России банком, который разработал и сертифицировал в Mastercard собственное решение по подключению услуги бесконтактной оплаты в мобильном банке в соответствии с технологией MasterCard Cloud Based Payments (MCBP) и HCE (Host-Card Emulation).

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