Основатель Telegram Павел Дуров выложил в разделе Stories своего инстаграма предполагаемый черновик с анонсами новых функций мессенджера. Согласно картинке, в Telegram могут появиться платежи, видеозвонки и платформа под названием Telescope. На черновик в инстаграме Дурова обратил внимание блог Telegram Beta Blog.

Как следует из описания, платформа для денежных переводов позволит пользователям совершать покупки через ботов внутри мессенджера. У ботов появится специальная кнопка для заказа и оплаты товаров и услуг. Для оплаты клиенту бота необходимо будет ввести данные банковской карты и подтвердить платеж. Карта при этом будет привязываться к ботам, покупки у которых пользователь уже делал.

В тексте сообщается, что платеж будет идти напрямую от клиента разработчику бота, минуя сам Telegram. Никакой комиссии со сделок мессенджер взимать не будет. Кроме того, сервис не будет принимать жалобы и требования вернуть деньги пользователям, так как не будет хранить данные банковских карт.

Большинство платежей будет осуществляться через платежную систему Stripe, пока не развитую в России. Однако в описании подчеркивается, что платформа открыта для платежных систем и из других стран.

Источник: RNS

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