Уже в первой половине этого года число потребителей мобильных платежных услуг впервые превысит 100 млн, а уже к концу 2017 года эта отметка может возрасти до более, чем 150 млн человек. Такие данные приводятся в последнем исследовании компании Juniper Research.

Совокупная доля рынка Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay от общего числа пользователей мобильных платежей увеличилась с 20% в 2015 году до 41% в 2016 году. Как ожидается, эта цифра возрастет до 56% к 2021 году на фоне роста общей базы пользователей трех ведущих мобильных платежных сервисов, которая может превысить 500 млн человек.

Как отмечается в материалах Juniper Research, основная задача Apple, Samsung и Google заключается в обеспечении инфраструктуры для приема оплаты мобильных платежей в торговых точках по всему миру.

«По мере того, как бесконтактные платежи пользуются все большей популярностью, а потребители и продавцы признают скорость и удобство этой технологии, инфраструктура приема таких мобильных платежей будет естественным образом развиваться», – отметил глава Juniper Research Нитин Бхас.

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