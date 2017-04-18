Потребители из США в скором времени смогут воспользоваться деньгами на своих PayPal-кошельках для оплаты любых покупок через сервис мобильных платежей Android Pay. Сделать это можно будет как в обычных торговых точках, так и в интернет-магазинах или приложениях для смартфонов.

Первоначально пользователи смогут платить через Android Pay только с баланса PayPal, но уже через несколько месяцев появится возможность оплаты и с привязанных к PayPal-аккаунту банковских карт платежных систем Discover, Visa и Mastercard.

Соглашения уже достигнуты с такими эмитентами карт, как Citi и FIS. На очереди — подключение банка Wells Fargo.

Интегрированное решение PayPal и Android Pay поддерживается для версий операционных систем Android 4.4 или выше, включая KitKat, Lollipop, Marshmallow и Nougat.

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