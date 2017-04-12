Компания Samsung Electronics совместно с Mastercard запустила новую акцию. С 12 апреля по 15 июня 2017 года новые пользователи платежного сервиса Samsung Pay смогут воспользоваться скидкой на поездку в популярном мобильном приложении Uber.

Чтобы принять участие в акции, пользователям необходимо добавить в Samsung Pay карту Mastercard банка-партнера платежного сервиса и оплатить мобильным любую покупку. После этого в приложении Samsung Pay станет доступен промокод, дающий в Uber скидку 50% (максимальная сумма скидки 300 рублей) на поездку.

Промокод нужно ввести при оформлении заказа в приложении Uber. Добавить карту и провести первую транзакцию с помощью сервиса Samsung Pay необходимо до 15 мая 2017 года, а использовать промокод — до 15 июня 2017 года.

«Каждый день все больше привычных дел «переезжает» в смартфон. Оплата покупок, заказ такси — все это вы уже делаете с помощью смартфона. Samsung Pay и Uber близки еще и тем, что это — сервисы-символы эпохи, когда мы не задумываемся, все ли мы взяли уходя из дома, потому что на все случаи достаточно иметь смартфон», — комментирует руководитель Samsung Mobile в России Аркадий Граф.

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