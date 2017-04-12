Владельцы умных часов Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic получили возможность оплачивать свои покупки через сервис бесконтактных платежей Samsung Pay. Об этом южнокорейская корпорация сообщила в своем пресс-релизе накануне.

Благодаря технологии Samsung MST c помощью Gear S3 можно совершать оплату не только на NFC-терминалах, но и на любом оборудовании, где бесконтактные карты не поддерживаются. Чтобы воспользоваться сервисом владельцам Gear S3 необходимо нажать и удерживать кнопку «НАЗАД» на корпусе устройства, выбрать карту поворотом безеля (поворотного кольца на часах — Прим.Ред.) и нажать «ОПЛАТИТЬ».

Для сервиса Samsung Pay на устройстве Gear S3 имеется несколько уровней безопасности: вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен, а для совершения покупки требуется авторизация по PIN-коду приложения Samsung Pay на Gear S3. Защиту данных обеспечивает встроенная система безопасности Samsung KNOX. Сервис работает на устройствах Samsung Gear S3, которые подключены к совместимому смартфону Samsung Galaxy, либо к смартфону с операционной системой Android 4.4.4 и выше.

Напомним, мобильный платежный сервис Samsung Pay был представлен в России 29 сентября 2016 года. На данный момент сервис доступен держателям карт, выпущенных следующими банками и финансовыми организациями: Альфа-Банк, БИНБАНК, ВТБ24, МТС и МТС Банк, Банк Открытие, Райффайзенбанк, Рокетбанк, Банк Русский Стандарт, Сбербанк, Банк Тинькофф, Точка и Яндекс.Деньги. С сервисом совместимы следующие модели смартфонов Samsung: Galaxy S8 | S8+, Galaxy A7, A5, A3 (2017), Galaxy S7 | edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016) / A7 (2016), а также Galaxy S6 | edge (только NFC), а теперь и устройства Samsung Gear S3 classic и Gear S3 frontier.

Samsung Electronics не взимает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.

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