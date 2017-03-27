Платежный сервис «Яндекс.Деньги» сообщил об отмене комиссии за переводы между электронными кошельками в мобильных приложениях последней версии для iOS, Android и Windows 10. Ранее она составляла 0,5%.

Чтобы отправить перевод из приложения, нужно выбрать получателя из списка контактов в телефонной книге либо вручную указать его e-mail или номер телефона, на которые зарегистрирован кошелек. Если одному из этих параметров соответствует счет в Яндекс.Деньгах, комиссии за перевод не будет. На именной кошелек можно перевести до 60 000 рублей за раз, на идентифицированный – до 400 000 рублей.

«Мобильное направление для нас стратегическое: большинство операций по-прежнему совершается на сайте, но за мобильными сервисами будущее, — комментирует директор по продуктам Яндекс.Денег Алла Савченко. — Отмена комиссии в приложении может одних пользователей стимулировать чаще переводить деньги, а других, кто привык к десктопному сервису, мотивирует попробовать приложение и оценить его возможности. Среди них не только платежи без комиссии за интернет, транспорт, телевидение и другие услуги, но и проверка штрафов, оплата квитанций, погашение кредитов, платежи по QR-коду и многое другое».

На сегодняшний день мобильными приложениями Яндекс.Денег пользуются более 4 млн человек. За год число мобильных транзакций выросло вдвое, а количество переводов между пользователями — в 1,4 раза. В среднем за один раз с мобильных устройств пользователи переводят 2300 рублей. 60% мобильных переводов между пользователями приходится на Android-устройства.

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