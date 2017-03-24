Южнокорейский гигант намеревается интегрировать NFC-чипы с платежным функционалом в целый ряд устройств: часы, украшения, браслеты и брелоки для ключей.

Как сообщает Pymnts.com, Samsung Electronics инвестирует в платформу Contactless Companion Platform (CCP) с целью сделать бесконтактные платежи доступными практически на любых аксессуарах, а не только на устройствах с поддержкой NFC. Проект CCP является результатом партнерства швейцарской финтех-компании Smartlink и ведущего поставщика POS-терминалов Ingenico.

Главная задача Samsung — сделать бесконтактные платежи доступными для каждого, у кого даже нет банковского счета. Для этого компания планирует устанавливать миниатюрные NFC-чипы на различные аксессуары и носимые устройства.

По словам директора отдела NFC-технологий Samsung Samsung Electronics Йорга Суши, Samsung стремится привлечь сторонних производителей носимых устройств, чтобы оборудовать их платежным функционалом

«Преимущество CCP в том, что производителям не приходится вносить серьезные изменения в конструкцию устройств, чтобы активировать технологию: достаточно разместить внутри чип и с его помощь осуществлять платежи. Управление чипом может осуществляться через приложение на смартфоне, которое может быть использовано для привязки к нему банковских и кредитных карт», — комментирует Йорга Суши.

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