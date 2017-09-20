Россияне реже всего берут микрозаймы в Северокавказских республиках и Москве, а чаще всего — в Сибири и на севере европейской части РФ. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По информации НБКИ, на 1 сентября этого года на одну тысячу экономически активных россиян в среднем приходилось 39 микрозаймов. При этом общее число микрозаймов в РФ на указанную дату составило 2,98 млн. единиц.

Напомним, что микрозайм является одной из разновидностей займов, регламентированных главой 42 ГК РФ, по которому заемщику передается небольшая сумма денежных средств на небольшой срок. Как правило речь идет о суммах в диапазоне от 500 до 30000 рублей на срок до 1 месяца под 1-2% в день. Деятельность организаций, выдающих микрозаймы в РФ, регламентируется ФЗ №151 от 2 июля 2010 года «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Специалисты НБКИ констатируют, что регионами-лидерами по среднему количеству микрозаймов на «душу населения» стали регионы Сибири и севера европейской части РФ: Республика Тыва (125 микрозаймов на 1 тыс. экономически активных граждан), Республика Алтай (92), Республика Хакассия (73), Архангельская область (73) и Республика Карелия (70). В свою очередь наименьшее среднее количество микрозаймов зафиксировано на Северном Кавказе (Республика Ингушетия – 4, Чеченская республика – 5 и Республика Дагестан – 7), а также в Москве (19).

«Несмотря на сравнительно высокие темпы увеличения объемов портфеля микрозаймов, уровень проникновения микрофинансовых институтов не представляется критичным и имеет потенциал дальнейшего роста, — комментирует гендиректор НБКИ Александр Викулин. – Микрофинансовые займы востребованы гражданами, и этот все еще относительно «молодой» сегмент розничного кредитования продолжает динамично развиваться. Вместе с тем, в ряде регионов кредиторам необходимо обратить внимание на уровень текущей долговой нагрузки заемщиков, не позволяя ему превышать предельные уровни».

Добавим, что в статистике НБКИ не учитывается статистика по МФО, оказывающим услуги в режиме онлайн, когда займы перечисляются через Интернет на банковские карты или электронные кошельки.

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