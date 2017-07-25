Введение 1,5-кратного ограничения предельного размера долга по микрозаймам и расчет их полной стоимости по банковским принципам приведет к уходу с рынка большинства МФО. Так считают опрошенные ТАСС участники микрофинансового рынка.

Соответствующий законопроект глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает внести на рассмотрение депутатов до конца этой недели. Напомним С 1 января 2017 года проценты, начисленные МФО по договору микрозайма сроком до года, не могут превышать трехкратный размер суммы основного долга. Депутат Аксаков предлагает снизить планку до 1,5-кратного размера.

Кроме того, по словам Анатолия Аксакова, есть предложение распространить ограничение полной стоимости кредита (ПСК), установленное для банков, на микрозаймы, которые по условиям похожи на банковские кредиты. Народный избранник рассчитывает на принятие этих поправок до 1 ноября.

По мнению главного исполнительного директора ООО «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, новые ограничения значительно снизят рентабельность бизнеса МФО, которые специализируются на «займах до зарплаты». По данным Банка России, такие займы самые дорогие: среднерыночное значение полной стоимости займа в I квартале 2017 г. составило 599,3%.

МФО работают с более рискованными заемщиками, поэтому сравнивать ПСК МФО и банков нельзя, считает гендиректор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин. Сейчас, по его данным, аудитория банков и МФО пересекается на 25%. В результате значительно вырастет теневой сектор, отмечает Батин — речь идет о «черных кредиторах», которые оказывают схожие с МФО услуги, но не состоят в реестре ЦБ и не попадают под его надзор.

Инициативы требуют дополнительного обсуждения, подчеркивает представитель MoneyMan, так как слишком частые нововведения на рынке МФО негативно влияют на его цивилизованное развитие. За последние годы были ограничены размеры штрафов и пеней, предельного размера задолженности, установлены предельные значения полной стоимости займа, подчеркнул Батин.

В ЦБ РФ ранее сообщали, что, несмотря на действующую процентную ставку, согласно которой полная стоимость займа может доходить до 600% годовых, реальные выплаты в настоящее время не превышают 300%, так как именно такое ограничение установлено для предельной суммы долга. ЦБ рассмотрит возможности дальнейшего снижения этого показателя в соответствии с поручениями президента, сообщал ранее регулятор.

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