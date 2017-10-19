Россияне тратят на авто больше, чем на здоровье.

Аналитический отдел компании Artezio (входит в группу ЛАНИТ) провел комплексное исследование мобильных приложений для учета персональных финансов и систематизировал популярные статьи расходов у пользователей финансовых программ в России.

Среди расходов, учтенных в смартфонах, наибольшие суммы пользователи тратят на автомобиль и на его ремонт. В десятке популярных статей расходов – «Продукты», «Оплата кредитов», «Расходы на образование», «Путешествия» и другие. А категории «Здоровье» и «Отдых» в списке оказались на 18-м месте.

В ТОП-10 финансовых приложений, которые максимально отвечают запросам пользователей, лидирует Personalcapital. Среди достоинств приложения эксперты выделили легкость бюджетирования, планирование расходов, ведение совместного бюджета, мониторинг кредитных ресурсов.

На втором месте – планировщик Dollarbird. Его можно привязывать к отдельным счетам, вручную вводить данные о платежах и получать дополнительную детализацию счетов.

Третье место в рейтинге у приложения Mint – единственного, которое на данный момент охватывает все доступные мобильные платформы, включая Amazon Kindle.

ТОП-10 приложений для учета персональных финансов

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Евгений Розин, ведущий бизнес-аналитик Artezio (Канада): «Приложения для учета персональных финансов – одни из самых востребованных на всех мобильных платформах. Однако, несмотря на серьезную конкуренцию разработчиков в этом сегменте, пользователи до сих пор не получили удобного инструмента, который позволил бы автоматически учитывать расходы и доходы, не вынуждая человека кропотливо вносить необходимые данные. Главная проблема – нет технологических стандартов для предоставления банками и торговыми компаниями финансовых данных. Многие функции финансового анализа недоступны в России из-за технологической пассивности финансовых институтов, которые не готовы совместно разрабатывать универсальные решения. Банки и торговые организации не позволяют пользователям собрать цельную финансовую картину, предлагая отдельные приложения или игнорируя запросы разработчиков на предоставление данных. Оценивая приложения, мы прежде всего обращали внимание, как разработчики решили проблему сбора данных, насколько удобные и полезные их приложения для пользователей».

Анализ выявил основные требования пользователей к универсальным приложениям, созданным для учета финансов. Среди востребованных или самых ожидаемых функций – автоматический мониторинг выплат по кредитам, централизованный сбор данных движения по разным счетам и картам, упрощенный ввод данных.

Приложения оценивались по 11 критериям: поддержка мобильных платформ, стоимость, наличие дополнительных расходов (встроенных покупок), бюджетирование, возможность привязки нескольких счетов и мониторинга кредитного рейтинга, наличие оповещения о подозрительных операциях и календаря запланированных расходов.

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