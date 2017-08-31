Банк России анонсировал запуск информационно-просветительского ресурса на домене fincult.info. Цель — формирование финансовой культуры граждан.

Как сообщила пресс-служба регулятора, сайт предназначен для широкой аудитории, с разным объемом знаний об экономике и разными финансовыми возможностями.

«В материалах сайта в простой форме разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый — от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии. Это не прямое руководство к действиям, а лишь рекомендации», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

В настоящий момент портал наполнен стартовым набором материалов. Вся информация сгруппирована по темам: «Деньги», «Финансовое планирование», «Накопить и сохранить», «Взять в долг», «Приумножить», «Защитить имущество и сбережения», «Начать бизнес», «Обеспечить будущее» и «Осторожно, мошенники!». В каждом из разделов содержится небольшой тест на оценку знаний.

Кроме этого, на сайте публикуются новости, имеются кредитный и депозитный калькуляторы, страница проверки легитимности финансовых организаций и раздел для преподавателей.

В дальнейшем на портал будут добавлены новые функции, тесты, игры и другие полезные материалы по финансовой тематике.

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