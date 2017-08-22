Компания Artezio (входит в группу ЛАНИТ) – разработчик мобильного приложения для учета расходов Cost Track – реализовала полноценную поддержку крупных личных капиталов. Данное приложение стало одним из первых в РФ, которое может корректно обрабатывать и отображать суммы до нескольких квинтиллионов (единица с 18 нулями — Прим.Ред.) в любой валюте.

Cost Track («Кошелек») изначально создавался в качестве инструмента для учета личных доходов и расходов (домашняя бухгалтерия). Однако запросы представителей бизнеса и коммерческих компаний поспособствовали доработке решения Artezio, отмечается в пресс-релизе компании.

«Изначально мы полагали, что поддержка больших чисел прежде всего потребуется в странах с развивающейся экономикой, где наблюдается стремительная инфляция. Но сейчас таких государств в географии распространения нашего приложения практически не осталось. Тем не менее, я уверен, что расширенный программный функционал будет востребован – для работы с большими суммами, которыми оперируют богатые люди и крупные компании», — комментирует руководитель департамента мобильных разработок Artezio Игорь Есипович.

В обновленной версии Cost Track появился точный учет криптовалют и драгоценных металлов. По наблюдению авторов проекта, ведение бухгалтерии в криптовалютах – современный тренд, который действительно востребован пользователями, точно так же, как и учет драгоценных металлов. В планах Artezio – существенно расширить список доступных валют и форм учета доходов и расходов.

Приложение Cost Track входит в число популярных финансовых инструментов в цифровом магазине Apple Store. Мобильной бухгалтерией пользуются свыше 300 тысяч человек по всему миру, включая США и Китай. Пока Cost Track доступен только владельцам устройств от Apple, на очереди — версия для Android.

(Всего прочитано 19 раз, из них 14 посещений сегодня)