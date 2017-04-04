Mastercard и Международный фонд развития в области финансов для детей и молодежи (Children and Youth Finance International) представили новаторский сборник рекомендаций по созданию банковских и платежных продуктов для подростков.

Уникальный справочник «Безопасные платежные решения для детей и подростков» предлагает разработчикам финансовых сервисов рекомендации по созданию продуктов, соответствующих этой возрастной группе. Цель — воспитать ответственный подход к тратам и способствовать принятию правильных финансовых решений. Также это поможет родителям контролировать ребенка на пути к финансовой самостоятельности.

В то время как правительства разных стран, бизнес и гражданское общество активно работают над созданием социальной среды с равными возможностями для всех, разработанные Mastercard рекомендации призваны обеспечить безопасность нового поколения и гарантируют, что его нужды будут приняты во внимание.

«Сегодняшние дети – будущее нашего общества. Наша задача – подготовить их к полноценному участию в экономике, которая все больше переходит в цифровую среду. Мы сможем помочь им, обеспечив их финансовыми продуктами и инструментами, которые соответствуют их возрасту», — комментирует вице-президент Masterсard Уолт Макни.

О положительном влиянии современных платежных решений на умение грамотно управлять бюджетом говорят и сами дети. Например, результаты опроса, проведенного в Великобритании, показали: 90% подростков чувствуют, что становятся более ответственными по отношению к собственным финансам, используя карту, привязанную к банковскому счету.

Функционал финансовых сервисов и требования к их использованию могут меняться в зависимости от возраста и уровня развития ребенка. Учитывая это, авторы рекомендаций стремятся помочь несовершеннолетним самостоятельно пользоваться платежными продуктами и управлять своим бюджетом.

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