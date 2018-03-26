Подавляющее большинство (71%) платформ для торговли цифровыми активами допускает использование слабых паролей, что делает пользовательские аккаунты крайне уязвимыми перед злоумышленниками. Об этом говорится в исследовании разработчиков менеджера паролей Dashlane.

Представители компании провели аудит надежности пользовательских паролей по пяти критически важным показателям на 35 криптовалютных биржах.

Так, все необходимые стандарты в соответствии с представлением Dashlane соблюдают лишь несколько торговых площадок. В их число вошли: Coinbase, Huobi, Gemini, BitMEX, Cryptopia и Paxful.

В аутсайдерах же оказались Poloniex, EXMO, OKEx, Changelly, CoinExchange и Simex. Эти биржи, как выяснили исследователи, не удовлетворяют даже половине требований, предъявляемых к безопасности паролей и аккаунтов.

При этом биржа CoinsBank продемонстрировала худший результат, выполнив только одно из пяти необходимых условий.

Также отмечается, что только 43% исследуемых площадок позволяют пользователям создавать пароли из менее чем 8 символов. В свою очередь 34% бирж и вовсе не предъявляют требований к необходимости устанавливать буквенно-цифровые пароли.

По материалам Forklog

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