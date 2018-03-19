Одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире — Bittrex официально заявила о планах удалить 82 токена, которые сейчас представлены на платформе. Соответствующее уведомление биржа распространила среди своих клиентов на днях.

«Иногда Bittrex сталкивается с обстоятельствами, которые вынуждают нас удалить какой-то кошелек или монету. 30 марта 2018 года мы начнем постепенное удаление кошельков. После удаления кошелька мы больше не сможем восстановить находившиеся на них токены, поэтому всем нашим пользователям следует вывести свои средства на сторонние кошельки до 30 марта», — сообщила команда Bittrex.

В качестве главной причины удаления токенов с биржи называют возможность манипуляции ими. Множество не самых популярных криптовалют имеют настолько низкую ликвидность, что их курсом на отдельных площадках можно управлять сравнительно небольшими движения на рынке. Для этого достаточно вложений до $50 тыс. Это доказали исследования, которые проводились известным криптовалютным трейдером Сильвеном Рибесомю.

Таким образом можно искусственно снизить курс выбранного токена, после чего купить его на еще большую сумму по уже заниженной цене. Подобная схема манипулирования рынком с помощью малоизвестных криптовалют или непопулярных торговых пар считается мошеннической. Об этом предупреждала и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Ожидается, что в ближайшие месяцы большинство криптобирж будут бороться с таким видом мошенничества, удаляя из своего листинга токены, не имеющие достаточной ликвидности.

По материалам Jourtify

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