Компания Яндекс прекратила публиковать рекламные материалы, продвигающие криптовалюты, майнинг и ICO. Об этом сообщает издание Anycoin, ссылаясь на ответы службы клиентской поддержки IT-компании.

Как удалось выяснить, любые рекламные кампании в Яндекс.Директе, связанные с информированием о криптовалютах, их добыче (майнинге) или первичном размещении токенов (ICO) запрещены политикой Яндекса. Сама же компания никаких официальных заявлений на этот счет пока не делала.

Вместе с тем на тематических интернет-ресурсах еще с осени прошлого года появлялись разрозненные данные о подобном запрете Яндекса.

Причины ужесточения правил в отношении рекламы криптовалют и ICO на данный момент неизвестны. Не исключено, что это может быть связано, том числе, с отсутствием законодательного регулирования криптовалютного рынка в РФ. При этом, согласно действующей политике Яндекса, компания всегда оставляет за собой право отклонять любые объявления без объяснения причин.

Напомним, система Google AdWords собирается официально запретить рекламу криптовалют и ICO с июня. Ранее подобный запрет был введен социальными сетями Facebook, Instagram и Reddit.

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