Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский сравнил криптовалюту с самогоном во времена СССР. Об этом сообщает РБК.

«Криптовалюта в СССР всегда была — самогон. А те, кто его гнал, были майнерами. И даже меньше энергии на это тратили», — отметил он.

По словам политика, самогон являлся универсальным средством обмена.

«Подходишь к таксисту ночью, даешь самогон и меняешь на услугу. За бутылку можно было все, что хочешь делать», — пояснил он.

Явлинский также добавил, что столь раннее появление в стране «эквивалента валюты» связано с талантами ее жителей. Что же касается настоящей криптовалюты, то кандидат в президенты от Яблока считает ее пирамидой.

«Я пытался разобраться с темой криптовалют и понял, что это та же пирамида. А во что она вырастет, я не знаю. Поэтому никому не советую в это влезать — только если есть лишние деньги», — отметил политик.

По материалам РБК и ForkLog

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